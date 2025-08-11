Accionar policial: arrestos por drogas, disturbios y ebriedad en la vía pública

Durante el último fin de semana, personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro realizó diversos operativos dinámicos de prevención que derivaron en la aprehensión de varias personas por distintos hechos.

En calle General Pueyrredón y Javier Rivero, fue detenido un hombre de 39 años que portaba una cantidad ínfima de flores de marihuana, quedando imputado por infracción a la Ley 23.737 y a disposición de la UFI N°7 en turno.

En otro procedimiento, en calle Belgrano y Balcarce, se aprehendió a un joven de 20 años que, en estado de ebriedad, alteraba el orden público. Fue trasladado a la dependencia policial, notificado de la causa contravencional y puesto a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro.

Las autoridades destacaron que estos procedimientos forman parte de las acciones preventivas que se desarrollan de manera constante en distintos puntos de la ciudad.