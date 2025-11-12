Accidente en ruta 9: un joven a caballo chocó con una camioneta y terminó detenido por portar un arma

Personal del Destacamento Río Tala intervino en un accidente vial ocurrido en el kilómetro 154 de la Ruta Nacional N° 9, carril Buenos Aires – Rosario, donde colisionaron una camioneta Chevrolet gris, conducida por un hombre de 45 años, y un equino con jinete, identificado como un joven de 21 años.

Ambos involucrados resultaron con lesiones leves y recibieron asistencia médica en el lugar. Posteriormente, los efectivos procedieron a la aprehensión del jinete, en cuyo poder se secuestró un revolver calibre 22 dañado por el impacto, una horma de queso cremoso de procedencia a determinar, una capucha tipo pasamontañas y bolsas arpilleras.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la aprehensión del sujeto por tenencia ilegal de arma de fuego.