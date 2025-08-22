Detenidos por diferentes hechos: secuestro de estupefacientes y detenciones por pedidos de captura

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro llevó a cabo distintas intervenciones en la ciudad que culminaron con aprehensiones y secuestros. En calle Mitre al 1600, un joven de 24 años fue interceptado y se le secuestraron envoltorios de marihuana, quedando a disposición de la justicia por Infracción a la Ley de drogas 23.737.

En otra actuación, en inmediaciones de Oliveira César y Gomendio, se identificó a una mujer de 26 años que registraba un pedido de captura activo por “Paradero Activo s/Internación”, requerido por el Juzgado de Familia N.º 2 de Zárate-Campana, quedando notificada de un comparendo judicial. Finalmente, en 25 de Mayo y General Pueyrredón, la policía aprehendió a un hombre de 29 años, oriundo de Casquín (Córdoba), quien tenía una captura activa desde 2021 por el delito de robo agravado con arma de fuego a requerimiento del Tribunal Criminal de San Nicolás. Tras la notificación de la causa, se dispuso su posterior libertad.