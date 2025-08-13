Dos aprehendidos por tenencia de drogas en operativos de prevención

En el marco de distintos operativos de prevención y control realizados en diversos puntos de la ciudad, personal policial procedió a la aprehensión de dos hombres por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El primer procedimiento tuvo lugar en horas de la tarde, en la zona de Benefactora Sampedrina y Alvear, donde efectivos identificaron a un joven de 18 años, a quien se le incautaron varios envoltorios de marihuana.

Horas más tarde, en otro operativo realizado en inmediaciones de Rómulo Naón y Libertad, se interceptó a un segundo individuo, de 20 años, que tenía en su poder varios envoltorios de cocaína.

En ambos casos intervino la Fiscalía de Estupefacientes en turno, que dispuso el secuestro de la droga, la notificación de la causa y dejó a los imputados a disposición de la Justicia.