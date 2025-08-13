Candela Basaldúa clasificada a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR)

Candela Basaldúa, integrante de las Escuelas Municipales de Atletismo de la Municipalidad, clasificó a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, que se desarrollarán del 9 al 14 de septiembre en Rosario.

Candela competirá en los 400 metros llanos, tras quedar entre las ocho mejores atletas del ranking argentino de mayores. Este evento, que reúne a representantes olímpicos y paralímpicos de las 24 provincias en más de 50 disciplinas, marca un nuevo logro para el deporte local.