Accidente de tránsito en Maino y Carlos Noseda: una mujer resultó herida

En horas del mediodía de ayer, personal policial de la Comisaría local acudió a la intersección de las calles Maino y Carlos Noseda tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito.

Por causas que se tratan de establecer, un utilitario conducido por un hombre de 64 años colisionó con una motocicleta de 110 cc guiada por una mujer de 66 años.

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió fractura en una mano y múltiples golpes, siendo trasladada al Hospital local para su atención médica.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 7 de San Pedro, bajo la carátula «Lesiones culposas».