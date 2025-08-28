Dos aprehendidos con pedidos de captura en distintos operativos policiales

En el marco de los habituales operativos de prevención, la Estación de Policía Comunal San Pedro concretó en las últimas horas dos procedimientos que permitieron la aprehensión de sujetos con órdenes de captura activas por distintos delitos.

El primero de ellos se registró en la intersección de Bottaro y Martín Fierro, donde fue detenido un hombre de 49 años con frondosos antecedentes penales. Sobre él pesaban dos pedidos de captura: uno del 21 de febrero de 2025, a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, y otro del 20 de septiembre de 2023, solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2. Ambos estaban vinculados a causas por robo agravado, sumadas a otros procesos por hurto, encubrimiento y tentativa de robo de vehículo.

Tras ser puesto a disposición de la justicia, se ordenó el cumplimiento de los recaudos legales y su presentación a primera audiencia judicial, otorgándosele luego la soltura.

En otro procedimiento, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) interceptaron en Saavedra y Fray del Pozo a un joven de 18 años sobre quien también recaía una captura activa. La medida había sido dictada el 17 de febrero de 2025 por la UFI de Menores de San Nicolás, en el marco de una causa caratulada como tentativa de robo.

Notificada la autoridad judicial, se dispuso igualmente el cumplimiento de los recaudos legales y la posterior libertad del joven.