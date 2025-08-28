Detenido un hombre por amenazar a su hijo durante un conflicto familiar
En la noche del lunes, personal policial intervino en un domicilio ubicado en calle Berutti al 160 tras ser alertado por un conflicto familiar. En el lugar procedieron a la aprehensión de un hombre de 66 años, acusado de haber amenazado verbalmente a su hijo de 40, en el marco de una disputa previa entre el imputado y la madre de la víctima.
El hijo fue asistido en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, donde solicitó medidas cautelares.
La UFI N° 11 de San Pedro dispuso la aprehensión del encausado, quien fue notificado de la causa por el delito de amenazas y puesto a disposición de la justicia.