Allanamientos en Baradero y San Pedro por un violento robo en un comercio

La Sub DDI Baradero avanza en la investigación de un robo agravado con armas de fuego ocurrido el pasado 24 de julio en un comercio de calle Medrano al 400, en la localidad de Baradero. En aquella ocasión, dos delincuentes armados ingresaron al local, redujeron a la víctima y sustrajeron una suma de dinero en pesos argentinos y dólares.

Si bien hasta el momento no se habían obtenido pruebas directas sobre los autores, las pesquisas permitieron establecer la posible participación de un conocido malviviente baraderense, señalado por haber facilitado información a delincuentes de San Pedro, a quienes habría “vendido” el hecho.

Con estos elementos, la UFI N° 9 solicitó y obtuvo del Juzgado de Garantías N° 1, a cargo del Dr. Román Parodi, un total de cuatro órdenes de allanamiento: una en Baradero y tres en San Pedro, entre ellas domicilios ubicados en el barrio La Tosquera y en el Barrio 150 Viviendas.

Los operativos, ejecutados con la colaboración de la DDI, la EPC Baradero, el GAD y la EPC San Pedro, permitieron identificar a los investigados y secuestrar varios teléfonos celulares que serán peritados. En el domicilio de La Tosquera además se incautó dinero en efectivo.

En otra de las viviendas allanadas en San Pedro, la policía halló una bicicleta con características particulares, que fue reconocida como la sustraída en julio pasado en esa ciudad. Por ese hecho, la UFI N° 11 dispuso el secuestro y restitución del rodado a su dueño, y notificó a la moradora del lugar por el delito de encubrimiento.

La causa por el robo al comercio de Baradero continúa en etapa investigativa, con personas identificadas pero aún sin detenidos.