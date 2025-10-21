Detuvieron en Baradero al prófugo por el violento asalto a los caseros del vivero Santa Isabel

Personal de la Sub DDI Baradero – San Pedro logró detener al único prófugo del violento asalto ocurrido en el vivero Santa Isabel, propiedad de la familia Vicens, en junio pasado. El delincuente, de 39 años, fue localizado en una vivienda de la ciudad de Baradero, donde permanecía oculto desde el hecho.

El Comisario Luciano Capovianco confirmó la detención en las últimas horas, completando así la identificación y captura de todos los implicados en el robo que conmocionó a la comunidad.

El hecho

El asalto ocurrió en la noche del viernes 13 de junio, cuando los cuidadores del vivero, un matrimonio y su hija de 12 años, regresaban a su vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional N° 9. Al ingresar al predio fueron sorprendidos por al menos cinco delincuentes armados, vestidos de negro, encapuchados y con linternas, que se identificaron falsamente como policías antes de reducirlos con extrema violencia.

Los agresores ataron al hombre con alambres y cubrieron a la mujer y a la niña con un acolchado, mientras revisaban toda la casa y cargaban en el vehículo familiar una gran cantidad de pertenencias: mercadería, ropa, herramientas, electrodomésticos, documentación personal y hasta una torta que la mujer había preparado para un cumpleaños.

Tras el ataque, las víctimas quedaron en estado de shock y sin medios de comunicación ni transporte. Días después, el automóvil fue hallado abandonado.

Con esta nueva detención, la investigación del grave episodio registrado en el vivero de la familia Vicens avanza hacia su etapa judicial, con todos los presuntos autores identificados y a disposición de la justicia.