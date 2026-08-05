Detuvieron a un joven que escapaba con golosinas robadas de un comercio

Un joven de 19 años fue aprehendido en la mañana de ayer por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC), luego de un rápido operativo que permitió interceptarlo mientras intentaba escapar con mercadería robada.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Cruz Roja y Güemes, donde los efectivos lograron detener al sospechoso y secuestrar dos cajas con golosinas que había sustraído instantes antes de un comercio ubicado sobre calle F. C. Rodríguez al 1000, propiedad de una mujer de 51 años.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de la formación de la causa por el delito correspondiente y quedó alojado a disposición de la Justicia. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 11 de San Pedro.