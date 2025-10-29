San Nicolás: hallaron a la mujer y a sus hijas que estaban desaparecidas desde el martes

Tras varios días de intensa búsqueda, Adriana Lorena Escobar, de 30 años, y sus hijas Nahiara Ailén Aquino (5) y Alma Isabela Goro (3), fueron encontradas en buen estado de salud.

La mujer y las niñas habían salido el martes por la tarde de su vivienda en San Nicolás, aparentemente rumbo a la casa de su expareja, con quien mantenía una relación conflictiva, y desde entonces no se había sabido nada de ellas.

De acuerdo con la denuncia, no llevaban documentación, dinero ni teléfono celular, lo que complicó la búsqueda y generó gran preocupación entre familiares y autoridades.

Finalmente, y tras la intervención de efectivos policiales y organismos locales, se logró dar con su paradero. Desde las autoridades agradecieron a la comunidad y a los medios de comunicación por la difusión y colaboración para lograr un desenlace favorable.