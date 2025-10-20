Detuvieron a Lautaro Casas, buscado por robos y fuga de la Unidad Penal de Baradero

Tras varios días de investigaciones y vigilancia encubierta, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro logró localizar a Lautaro Casas, prófugo buscado por delitos graves cometidos en esta ciudad y en Baradero, oculto en el domicilio de una de sus hermanas en calle Las Provincias 2200.

La información obtenida fue puesta en conocimiento de la Dra. Viviani, a través de quien se gestionó una Orden de Allanamiento de Urgencia autorizada por el Juzgado de Garantías N°1, que se ejecutó ayer a partir de las 10:30 horas, con resultado positivo: Casas fue detenido y alojado en la comisaría local. Queda a disposición de la UFI 7, que investiga su presunta autoría en un Robo Agravado, mientras se aguardan directivas de la Fiscalía de Baradero, que también solicita su detención, y del Juzgado de Ejecución Penal respecto a la pena que aún debe cumplir tras evadirse de la Unidad Penal 11 de Baradero.

Casas, alias “El Hepatitis”, se encontraba detenido desde 2023 por un asalto a un comercio y el pasado jueves se evadió de la cárcel. Durante su fuga ingresó a una fábrica local y sustrajo la billetera de un empleado de Celulosa Baradero. El hombre, con antecedentes delictivos y problemas de adicciones, es conocido en la región por su historial criminal desde temprana edad. Además, es hijo de la ex concejal sampedrina Verónica López, quien renunció a su banca luego de una denuncia por conexión ilegal al tendido eléctrico.

