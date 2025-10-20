Se habilitó la venta de pasajes de trenes para noviembre: solo sobreviven cuatro servicios de larga distancia

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) habilitó la venta de pasajes de larga distancia para el mes de noviembre, confirmando que únicamente cuatro servicios permanecen activos: Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario.

De esta manera, se prolonga la suspensión de los servicios a Córdoba, Tucumán y Villa María, cancelados desde fines de septiembre a pedido de la concesionaria carguera Nuevo Central Argentino (NCA), cuyo contrato fue recientemente extendido hasta 2032. Su reanudación aún no tiene fecha confirmada, y desde la operadora ferroviaria informaron que la suspensión responde a “tareas de revisión de vías”.

Los servicios que continúan funcionando lo hacen en condiciones cada vez más deterioradas, sin garantía de continuidad. El tren a Mar del Plata no circula tres veces por semana, mientras que el servicio a Rosario registra demoras frecuentes debido al mal estado de puentes y vías, lo que obliga a reducir la velocidad en varios tramos.

En el caso de San Pedro, el servicio Retiro–Rosario, que conecta directamente a la ciudad con ambas cabeceras, se mantiene operativo. Los boletos pueden adquirirse en la estación local o a través de la página oficial de Trenes Argentinos, lo que permite a los pasajeros asegurar su viaje con anticipación y elegir el medio de compra más conveniente.