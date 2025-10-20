Riña en la Unidad Penal de San Nicolás terminó con dos internos heridos y elementos punzantes secuestrados

Este viernes por la mañana, se registró un conflicto entre internos del Pabellón 4 de la Unidad Penitenciaria N.º 3 de San Nicolás, donde se alojan aproximadamente 67 personas, en su mayoría detenidas por delitos contra la propiedad y las personas. La pelea involucró a cuatro internos de distintas “ranchadas” durante la salida al patio de recreos, momento en el que intentaron tomar como rehén a un agente encargado del pabellón.

Para controlar la situación, intervino el Grupo Táctico de la Unidad, realizando primero disparos intimidatorios al techo con balas antitumultos y, al no lograr la contención, dirigieron los proyectiles hacia las piernas de los involucrados, logrando poner fin al conflicto y encerrar a todos los internos. Como consecuencia, dos personas sufrieron heridas leves. En la requisa posterior, se secuestraron distintos elementos punzantes caseros, conocidos como “facas”. Intervino el Departamento Judicial de San Nicolás para investigar y esclarecer los hechos.