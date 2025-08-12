COOPSER avanza con la nueva Estación Transformadora “San Pedro Industrial”

La Cooperativa de Servicios Públicos de San Pedro (COOPSER) realizó el 11 de agosto una Asamblea General Extraordinaria en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza, con la presencia de delegados de todos los distritos, para formalizar trámites clave rumbo a la construcción de la nueva Estación Transformadora “San Pedro Industrial”. El encuentro, encabezado por el presidente Iván Groppo junto al Consejo de Administración y asesores técnicos, contó con la aprobación unánime de todos los puntos del orden del día, incluyendo la constitución del Derecho Real de Servidumbre de Electroducto en un terreno de 10.000 m² en Dr. Emilio Frers y calle 74, y la provisión a la Dirección Provincial de Energía de un transformador de gran porte y complejidad técnica, adquirido en 2013 por 1,2 millones de dólares.

En su comunicado, COOPSER destacó: “Con la satisfacción de dar uno de los últimos pasos hacia la concreción de un proyecto estratégico para el futuro energético de San Pedro, seguimos avanzando para garantizar, durante las próximas décadas, la disponibilidad de energía de alta calidad que acompañe el crecimiento económico, industrial y social de San Pedro y toda la región”. La obra, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad, el Gobierno provincial y la factibilidad técnica de la Secretaría de Energía de la Nación, permitirá duplicar la capacidad de provisión eléctrica, cerrar el anillo de alta tensión Baradero–Villa Lía y potenciar el desarrollo del Parque Agroindustrial, nuevos emprendimientos y el crecimiento urbano de la zona.