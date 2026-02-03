Accidente: fuerte impacto entre dos vehículos en la Av. Sarmiento

En la tarde de ayer se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Sarmiento y Doctor Rojas, en esta ciudad. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Citroën C3, de color rojo, conducido por un hombre de 41 años, y una camioneta Honda HR-V, de color bordo, guiada por una mujer de 41 años.

Como consecuencia del impacto, no se registraron personas lesionadas, produciéndose únicamente daños materiales en ambos vehículos. Las partes involucradas resolvieron la situación a través de sus respectivas compañías aseguradoras, mientras que la UFI N°11 en turno tomó conocimiento del hecho y no adoptó temperamento legal.