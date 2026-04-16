Rompieron el vidrio de un auto y robaron una mochila escolar: piden ayuda para recuperarla

Un hecho de inseguridad fue denunciado a través de redes sociales por un vecino, quien expresó su indignación tras sufrir daños en su vehículo y el robo de pertenencias en su interior.

Según relató en su publicación, autores desconocidos rompieron el vidrio de su automóvil y sustrajeron una mochila escolar perteneciente a su hijo. El damnificado solicitó colaboración a la comunidad para intentar recuperar los elementos, detallando que se trata de una mochila negra con útiles identificados a nombre de Thiago Caputto.

Además, pidió que cualquier persona que haya visto la mochila o elementos abandonados se comunique de manera privada, con la esperanza de poder recuperar al menos parte de lo robado. El hecho generó repercusión en redes, con numerosos mensajes de apoyo y difusión del pedido.