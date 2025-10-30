Detienen a un hombre con condena por violencia familiar

Personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) de la Estación de Policía Comunal San Pedro, tras tareas de averiguación y seguimiento, efectivizó la detención de un hombre de 41 años en esta ciudad, quien registraba una orden de detención vigente desde el año 2023.

El sujeto estaba imputado por los delitos de lesiones leves agravadas, desobediencia (cuatro hechos) y violación de domicilio (dos hechos) en concurso real, todos en el marco de situaciones de violencia familiar.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás, que ordenó el cumplimiento de los recaudos legales y su alojamiento en la dependencia policial local, a la espera de su traslado a la unidad carcelaria correspondiente.