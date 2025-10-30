Grave accidente en Mitre y Dávila: un motociclista sufrió fractura en un pie

En horas de la tarde, personal policial acudió a la esquina de Mitre y Dávila, tras un nuevo aviso al 911, donde se produjo una colisión entre una motocicleta, conducida por un joven de 19 años, y un automóvil guiado por un hombre de 40 años.

El motociclista fue trasladado al Hospital Subzonal San Pedro, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter graves, incluyendo escoriaciones y fractura distal en el dedo pulgar del pie izquierdo.