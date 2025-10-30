Aprehendido por amenazar a un comerciante en la zona céntrica

En la jornada de ayer, personal policial acudió tras un alerta del sistema 911 y procedió a la aprehensión de un hombre de 29 años en inmediaciones de Pellegrini y Las Heras.

Momentos antes, el sujeto habría proferido amenazas contra un hombre de 55 años en el interior de un comercio ubicado en la zona de Mitre al 900.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde tomó intervención la UFI N.º 11 de San Pedro, que dispuso su notificación por el delito de amenazas y su puesta a disposición de la Justicia.