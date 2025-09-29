Villa Jardín: hallaron una moto abandonada entre pastizales
En la jornada de ayer, a partir de un alerta al 911, personal policial se constituyó en el Barrio Villa Jardín, en inmediaciones del Mojón N°345, donde localizaron un motovehículo Guerrero Econo G 50 cc, color rojo, que se encontraba abandonado en la vía pública, entre los pastizales y sin tenedor alguno.
Tras cursar los datos de la moto en el sistema informático, se constató que no presentaba impedimento legal.
El rodado fue trasladado a la Comisaría con el objetivo de dar con su propietario legítimo y esclarecer la situación.