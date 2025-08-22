Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en San Pedro

Familiares de Morena Cardozo, una adolescente de 14 años, solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero, tras haberse ausentado de su domicilio ubicado en Brenan al 1200, alrededor de las 04:00 de la madrugada. Desde entonces no se ha tenido contacto con ella.

La Justicia trabaja en la investigación luego de que se radicara la denuncia correspondiente. Ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se solicita comunicarse de inmediato con la Estación de Policía Comunal de San Pedro al 425221.