Desdoblamiento de las elecciones: Kicillof anunció que se votará el 7 de septiembre y U por la Patria quedó cerca del quiebre

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que enviará un proyecto a la Legislatura para la “suspensión por este año” de las PASO en su distrito. Además, con el argumento de que se impondrá la boleta única de papel para elegir diputados nacionales —por impulso del gobierno de Javier Milei—, confirmó que la votación de cargos provinciales y municipales se realizará en una fecha distinta a la nacional. Este desdoblamiento electoral supone un avance en la ruptura formal con el kirchnerismo.

“Como gobernador, a cargo de fijar la fecha de las elecciones, firmé un decreto para que la elección provincial se realice el 7 de septiembre, con el objetivo de garantizar un proceso electoral ordenado, transparente, centrado en el derecho de los bonaerenses a elegir en condiciones claras”, afirmó junto a la vicegobernadora Verónica Magario.

Kicillof argumentó que votar con boleta única nacional y con boleta partidaria local generará confusión en la ciudadanía, por lo que la elección bonaerense se adelantará un mes y medio respecto de la nacional. En lo político, esto implica una ruptura con el kirchnerismo, que pretendía que ambas votaciones fueran concurrentes. Incluso, Cristina Fernández de Kirchner había sido mencionada como posible candidata si se desdoblaba la elección.

El gobernador remarcó que el gobierno nacional “quitó las PASO” y que impuso “un sistema nuevo que no existía, que no conocemos, que es el de la llamada boleta única de papel, en año electoral, de manera irresponsable e inconsulta”. Aunque cabe señalar que esta modificación fue aprobada por ley del Congreso.

“No habló con nosotros, no habló con la Provincia, no habló con la Junta Electoral, no habló con nadie. Lo impuso, y esas modificaciones ponen en riesgo lo más importante del proceso democrático: el acto de votar, de poder decidir de manera simple, eficaz y sin demoras”, concluyó Kicillof.