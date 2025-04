Robo en un comercio de calle Ayacucho: se llevaron dinero, zapatillas y una tablet

Un comercio ubicado en Ayacucho 75 fue blanco de un robo durante la madrugada de este martes. Según se pudo establecer, los delincuentes forzaron la cerradura de la puerta de ingreso y lograron acceder al interior del local, de donde sustrajeron una suma de dinero en efectivo, una tablet y al menos 25 pares de zapatillas.

“El local es nuevo, yo estaba vendiendo zapatillas por internet y monté el local hace poquito. Anoche estuve hasta las 10 de la noche, y esta mañana me mandó mi hermano un mensaje preguntándome si me había olvidado la puerta abierta, cosa que sabía que no había hecho. Cuando vine, me encontré con el local abierto. Me falta plata, zapatillas y una tablet”, relató el propietario, Juan Luchessi en diálogo con La Radio 92.3.

Si bien la denuncia no había sido radicada en horas de la mañana, la policía llegó al lugar de oficio para establecer lo ocurrido.

Fuente: La Radio 92.3.