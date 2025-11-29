ANSES confirmó los tres nuevos extra que los jubilados recibirán antes de Navidad

Diciembre llegará con una liquidación excepcional para millones de adultos mayores. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el último mes del año incluirá tres componentes acumulados: la suba por movilidad, el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el refuerzo económico de $70.000 destinado a quienes perciben haberes mínimos.

Qué comprende el pago reforzado de diciembre

El ingreso final se conformará por tres conceptos ya oficializados por el organismo previsional:

1. Actualización por movilidad

El haber se incrementará un 2,3%, porcentaje que surge del índice inflacionario de octubre informado por el INDEC. Esta variación impacta en:

Jubilaciones y pensiones del régimen general

PUAM

Pensiones No Contributivas (PNC)

2. Bono extraordinario de $70.000

El refuerzo se otorgará exclusivamente a quienes cobran la mínima. Lo recibirán total o proporcionalmente:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Titulares de PUAM

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

PNC Madre de Siete Hijos (prestación equivalente a la mínima)

Quienes superen ese monto no accederán al bono, ya que está dirigido a los sectores de menores ingresos.

3. Medio aguinaldo

También se acreditará el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al 50% del mejor haber del semestre.

Según el banco de pago, puede visualizarse en un único movimiento o en dos acreditaciones separadas.

Quiénes recibirán los tres pagos extra juntos

Accederán al combo completo (aumento + bono + aguinaldo):

Jubilados con haber mínimo

Titulares de PUAM

PNC Madre de Siete Hijos

PNC por invalidez o vejez

Los titulares de la jubilación máxima solo percibirán la suba y el aguinaldo.

Montos finales que pagará ANSES en diciembre

Jubilación mínima

Haber mensual: $340.746,35

Aguinaldo: $170.373

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $581.119,35

PUAM

Haber mensual: $272.597,08

Aguinaldo: $136.298,54

Bono: $70.000

Total a cobrar: $478.895,62

PNC por invalidez o vejez

Haber mensual: $238.522,45

Aguinaldo: $119.261,22

Bono: $70.000

Total a cobrar: $427.783,67

PNC Madre de Siete Hijos

Haber mensual: $340.746,35

Aguinaldo: $170.373

Bono: $70.000

Total a cobrar: $581.119,35

Jubilación máxima (sin bono)