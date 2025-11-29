ANSES confirmó los tres nuevos extra que los jubilados recibirán antes de Navidad
Diciembre llegará con una liquidación excepcional para millones de adultos mayores. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el último mes del año incluirá tres componentes acumulados: la suba por movilidad, el pago de la segunda cuota del aguinaldo y el refuerzo económico de $70.000 destinado a quienes perciben haberes mínimos.
Qué comprende el pago reforzado de diciembre
El ingreso final se conformará por tres conceptos ya oficializados por el organismo previsional:
1. Actualización por movilidad
El haber se incrementará un 2,3%, porcentaje que surge del índice inflacionario de octubre informado por el INDEC. Esta variación impacta en:
-
Jubilaciones y pensiones del régimen general
-
PUAM
-
Pensiones No Contributivas (PNC)
2. Bono extraordinario de $70.000
El refuerzo se otorgará exclusivamente a quienes cobran la mínima. Lo recibirán total o proporcionalmente:
-
Jubilados y pensionados con haber mínimo
-
Titulares de PUAM
-
Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez
-
PNC Madre de Siete Hijos (prestación equivalente a la mínima)
Quienes superen ese monto no accederán al bono, ya que está dirigido a los sectores de menores ingresos.
3. Medio aguinaldo
También se acreditará el Sueldo Anual Complementario, correspondiente al 50% del mejor haber del semestre.
Según el banco de pago, puede visualizarse en un único movimiento o en dos acreditaciones separadas.
Quiénes recibirán los tres pagos extra juntos
Accederán al combo completo (aumento + bono + aguinaldo):
-
Jubilados con haber mínimo
-
Titulares de PUAM
-
PNC Madre de Siete Hijos
-
PNC por invalidez o vejez
Los titulares de la jubilación máxima solo percibirán la suba y el aguinaldo.
Montos finales que pagará ANSES en diciembre
Jubilación mínima
-
Haber mensual: $340.746,35
-
Aguinaldo: $170.373
-
Bono extraordinario: $70.000
-
Total a cobrar: $581.119,35
PUAM
-
Haber mensual: $272.597,08
-
Aguinaldo: $136.298,54
-
Bono: $70.000
-
Total a cobrar: $478.895,62
PNC por invalidez o vejez
-
Haber mensual: $238.522,45
-
Aguinaldo: $119.261,22
-
Bono: $70.000
-
Total a cobrar: $427.783,67
PNC Madre de Siete Hijos
-
Haber mensual: $340.746,35
-
Aguinaldo: $170.373
-
Bono: $70.000
-
Total a cobrar: $581.119,35
Jubilación máxima (sin bono)
-
Haber mensual: $2.293.160
-
Aguinaldo: $1.146.580
-
Total a cobrar: $3.439.740