Denunció en redes el robo de su computadora tras un ingreso a su vivienda

Un vecino identificado como Ale Moron utilizó sus redes sociales para denunciar el robo que sufrió en su vivienda, donde delincuentes ingresaron tras cortar el candado de una puerta y se llevaron una computadora portátil marca Toshiba.

Según relató, el equipo robado era una de sus herramientas de trabajo y llamó la atención que los autores del hecho únicamente se llevaran la notebook, dejando otros objetos de valor que se encontraban al alcance. “Es todo muy raro, alguien que conoce bien mis movimientos y sabía lo que venía a buscar”, expresó en su publicación.

Además, explicó que la computadora no tenía cargador ni accesorios al momento del robo y detalló que el dispositivo presenta desgaste en la tapa por el uso y se encuentra bloqueado con contraseña. En el mensaje, pidió colaboración a la comunidad por si alguien intenta vender el equipo.

