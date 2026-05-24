Demoraron a un menor tras un allanamiento por una causa de robo agravado

Personal del G.T.O. de la Policía Comunal de San Pedro, en conjunto con efectivos de la Sub DDI local, llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Benefactoras Sampedrinas al 500, en el marco de una investigación por un hecho de robo agravado por el uso de arma de fuego.

La medida judicial fue solicitada luego de distintas tareas investigativas y de campo realizadas a partir de una denuncia radicada en la Estación de Policía Comunal, con intervención de la UFI del Joven de San Nicolás. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron aproximadamente 58 gramos de cogollos de marihuana y demoraron a un joven de 17 años, señalado como presunto autor del hecho investigado.

El menor fue notificado de la formación de la causa por los delitos de “Robo agravado por el uso de arma de fuego” y “Tenencia de estupefacientes para consumo”, mientras se cumplimentaron las actuaciones judiciales correspondientes.