Colisión entre auto y moto dejó a un hombre con escoriaciones en la cara

En la tarde de ayer, un accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de Lavalle y Manuel Iglesias. Por causas que aún se investigan, un automóvil Nissan azul, conducido por un hombre de 53 años, colisionó con una motocicleta de 150 cc guiada por un vecino de 48 años.

Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó con escoriaciones en el rostro y fue trasladado consciente por una ambulancia al Hospital local. En el hecho tomó intervención la Fiscalía en turno.