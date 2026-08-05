Cortes programados de energía: COOPSER anunció interrupciones del servicio para este jueves en Santa Lucía

La Cooperativa de Servicios Eléctricos (COOPSER) informó que este jueves 6 de agosto se llevarán a cabo dos cortes programados de energía debido a trabajos de mantenimiento y poda sobre la red eléctrica.

El primer corte se extenderá de 08:00 a 09:00 y tendrá como objetivo realizar tareas de poda sobre una línea aérea de media tensión. La interrupción afectará a Santa Lucía, tanto en su zona urbana como rural.

En tanto, entre las 08:30 y las 09:30, se realizará un segundo corte por tareas de mantenimiento en una línea de baja tensión. COOPSER indicó el horario de la interrupción, aunque en el comunicado recibido no se detalló la zona afectada por este segundo corte.

Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias y recordaron que, una vez finalizados los trabajos, el servicio podría restablecerse antes o después del horario previsto, según las condiciones operativas.