Incendio en la vivienda de Silvio Velo: bomberos evitaron daños mayores

Este martes por la mañana, alrededor de las 10.30, Bomberos Voluntarios acudieron a una vivienda ubicada en Litoral al 300, esquina Máximo Millán, propiedad del reconocido deportista sampedrino Silvio Velo. Afortunadamente ningún integrante de la familia sufrió lesiones, mientras vecinos colaboraban arrojando agua desde la vereda para contener las llamas que salían por una ventana hacia la calle.

El fuego se originó en una de las habitaciones de la casa, con destrucción total, y fue controlado antes de que alcanzara el resto del inmueble, evitando así daños mayores y riesgos para las viviendas linderas.