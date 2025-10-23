Colisión entre una moto y una bicicleta dejó una mujer lesionada
En la tarde de ayer, personal policial se constituyó en calle Nieto de Torres y Avenida 11 de Septiembre tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito.
Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta Honda Wave 110 blanca, conducida por un joven de 26 años, colisionó con una bicicleta tipo dama de color negra, guiada por una mujer de 70 años.
Como consecuencia del impacto, la ciclista fue trasladada al Hospital local por una ambulancia del SAME 107, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve, salvo complicaciones posteriores.
Interviene la Fiscalía local, que dispuso las actuaciones y diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.