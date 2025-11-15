La Justicia detiene un velorio por posibles irregularidades en la muerte de Daniel Cabrera

Un inusual y tenso episodio se produjo en San Pedro durante la despedida de un hombre de 59 años, cuando autoridades judiciales dispusieron detener el velorio para trasladar el cuerpo a una autopsia, ante posibles indicios de un hecho criminal.

El fallecido, Daniel Cabrera, había muerto el jueves luego de permanecer cerca de una semana internado en el hospital municipal. Si bien atravesaba un cuadro de salud previo, sus familiares venían manifestando preocupación por situaciones que, según ellos, se daban en el entorno doméstico.

De acuerdo con la denuncia de allegados, Cabrera ingresó al centro de salud con una perforación intestinal, y su esposa —con quien mantenía una relación conflictiva— aseguró que le había realizado un enema. Ese relato generó fuertes dudas en la familia, que desde hace tiempo se encontraba distanciada del hombre por diferencias con la mujer.

Ante estas sospechas, y a poco más de una hora de iniciada la ceremonia en una sala velatoria del centro de la ciudad, la Justicia ordenó interrumpir el servicio fúnebre y trasladar el cuerpo para su correspondiente examen forense.