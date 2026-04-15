Conflicto vecinal terminó con detenidos y policías heridos tras incendio de una vivienda

Un grave episodio de violencia se registró en las últimas horas a raíz de un incendio en una vivienda precaria ubicada en calle 82 S/N, donde debió intervenir personal policial tras un alerta emitido por el servicio de emergencias 911.

Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal constataron que el inmueble, propiedad de una mujer de 32 años, se encontraba completamente envuelto en llamas. Mientras los uniformados realizaban tareas de resguardo y control de la situación, dos personas se hicieron presentes y el conflicto escaló rápidamente en violencia.

En ese contexto, una mujer de 42 años arrojó una piedra que impactó en la cabeza de un oficial, provocándole una lesión de carácter leve. Por su parte, otro efectivo resultó herido tras recibir una mordedura en una de sus piernas.

Asimismo, un joven de 24 años, acompañado por otros dos individuos no identificados, agredió al oficial lesionado, arrojándolo al suelo y golpeándolo, lo que le ocasionó escoriaciones en sus manos.

Finalmente, el personal policial logró controlar la situación y procedió a la aprehensión de la mujer y del joven involucrados. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, que dispuso la imputación de ambos por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves e incendio, quedando a disposición de la justicia.