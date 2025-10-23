A 10 años del hallazgo del “Republicano”: «el naufragio invisible»

Este 23 de octubre se cumplen diez años del hallazgo de los restos del “Republicano”, el único buque de la Comandancia de Marina (actual Armada Argentina) que combatió en la Batalla de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845. El descubrimiento fue realizado por el equipo del Museo Paleontológico de San Pedro, que lo dio a conocer oficialmente en 2015.

En un comunicado difundido por el museo bajo el título “El Republicano: el naufragio invisible”, recordaron que “el 23 de Octubre de 2015, integrantes del Museo Paleontológico de San Pedro descubrieron los restos sumergidos del único buque de la Comandancia de Marina (hoy Armada Argentina) que combatió en la Batalla de Obligado el 20 de Noviembre de 1845”. Según detallaron, el buque fue hundido intencionalmente por su capitán Thomas Craig para evitar que cayera en manos de la flota anglo-francesa, permaneciendo oculto durante 170 años en el fondo del río Paraná hasta ser detectado por un sonar de barrido lateral.

El hallazgo fue presentado públicamente el 6 de enero de 2015 en un acto con autoridades nacionales y locales, pero días después, el equipo del museo fue denunciado ante la justicia federal por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), acusado de “investigar sin permiso”. Tras años de proceso judicial, la causa finalmente resultó favorable al grupo sampedrino, que ya había enfrentado una denuncia similar en 2011.

A una década del descubrimiento, desde el museo lamentan que “nadie, ni persona, ni organismo competente alguno, haya intentado corroborar el naufragio que el equipo del museo de San Pedro publicó en 2015”, y sostienen que “la idea fue siempre la misma: como no lo encontramos nosotros, hay que hacer invisible al Republicano”.

El comunicado concluye con un reclamo por la falta de interés institucional y la ausencia de medidas para preservar la zona donde se encuentran los restos: “Hoy se cumplen 10 años de desidia. De malas intenciones. De egoísmo. De inoperancia. De profesionalismo decadente y obtuso. Hasta de politiquería barata. Hoy se cumplen 10 años del hallazgo del Republicano: el naufragio invisible”.