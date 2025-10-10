Allanamiento en calle Manuel Iglesias: recuperan bicicleta robada y secuestran cocaína

En la tarde de ayer, personal del Gabinete Criminológico de la Policía Comunal San Pedro llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Manuel Iglesias al 1600, en el marco de una investigación por un hurto denunciado días atrás por una vecina de 20 años.

El operativo, autorizado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, permitió el secuestro de la bicicleta sustraída, que había sido recientemente pintada, y de otras dos bicicletas tipo mountain bike rodado 29 de dudosa procedencia.

Durante el procedimiento también se aprehendió a la moradora del domicilio, una mujer de 37 años, en cuyo poder se hallaron 16 bochas de cocaína y un trozo compacto de la misma sustancia, con un peso total de 24,8 gramos, además de dinero en efectivo.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa, el secuestro de los elementos y el alojamiento de la aprehendida en la dependencia policial hasta su remisión a sede judicial.