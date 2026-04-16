Detuvieron a dos hombres tras robar en una panadería y recuperaron parte de lo sustraído

Personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro aprehendió a dos hombres tras un hecho delictivo registrado en la ciudad, luego de un rápido accionar a partir de un alerta.

El procedimiento se concretó en la intersección de Dávila y Sargento Selada, donde los efectivos interceptaron a dos sujetos de 24 y 29 años. Según se informó, momentos antes habían ingresado a una panadería ubicada en calle Bozzano al 200, tras dañar el portón de acceso, y sustrajeron una caja registradora, una balanza y canastas con panificados y prepizzas.

Durante la requisa, la policía logró secuestrar una balanza, tres canastas de mimbre con productos de panadería y además aberturas que se presume habrían sido robadas de otro domicilio.

Interviene la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso la notificación de la formación de la causa para los aprehendidos, quienes permanecen alojados a disposición de la Justicia.