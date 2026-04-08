Choque entre moto y auto en Dávila y Belgrano dejó un joven herido

En la tarde de ayer, personal policial intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Dávila y Belgrano, por causas que aún se encuentran bajo investigación.

El siniestro involucró una motocicleta Gilera 150 cc, conducida por un joven de 25 años que viajaba acompañado por otro de 22, y un automóvil Volkswagen Suran gris, manejado por una mujer de 61 años. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al hospital local, donde se constató que presentaba escoriaciones varias. En el hecho tomó intervención la fiscalía local.