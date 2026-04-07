Caída de un árbol generó daños y complicaciones

Un árbol de gran tamaño se desplomó en la mañana de este martes sobre calle Gomendio, entre San Martín y Oliveira César, en cercanías de la ex terminal de ómnibus, provocando inconvenientes y daños materiales. El hecho ocurrió alrededor de las primeras horas del día, cuando el ejemplar cedió y terminó atravesado sobre la calzada.

Como consecuencia, un vehículo estacionado resultó afectado en su parabrisas y parte del techo, mientras que también se registraron daños en cables de energía y telecomunicaciones. En el lugar trabajaron equipos de Defensa Civil, Servicios Públicos y COOPSER, quienes realizaron tareas de despeje, implementaron un vallado preventivo y dispusieron cortes de tránsito para garantizar la seguridad en la zona.