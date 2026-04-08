Allanamiento por hurto en Manuel Iglesias al 1900: un joven fue aprehendido y recuperan prendas

Tras una serie de tareas investigativas, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal logró esclarecer un hecho delictivo ocurrido en un local comercial, el cual había sido cometido en ausencia de sus propietarios.

A partir de las averiguaciones realizadas, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en calle Manuel Iglesias al 1900, donde se concretó la aprehensión de un joven de 25 años acusado de hurto. En el procedimiento también se logró el secuestro de diversas prendas de vestir que habían sido sustraídas del comercio. Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y el alojamiento del imputado en el sector de calabozos.