Un auto cayó a una zanja, no hubo heridos

Un automóvil terminó dentro de una zanja luego de que su conductor perdiera el control en una esquina de la ciudad. El hecho ocurrió este jueves por la mañana, alrededor de las 7, en la intersección de Las Heras y Larralde, y pese a lo llamativo del episodio, no se registraron personas heridas.

Se trató de un Toyota Etios blanco que, por motivos que aún se investigan, se despistó y cayó en el zanjón. Personal policial acudió al lugar, aunque no fue necesaria una intervención mayor ya que no hubo otros vehículos involucrados. El conductor salió ileso y el rodado fue retirado posteriormente por su propietario, tras una breve preocupación de los vecinos.