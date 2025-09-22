Zárate: un hombre de 79 años que llevaba cuatro días desaparecido fue encontrado sin vida cerca de la Ruta 9

El domingo por la tarde fue hallado muerto Eduardo Saúl De Francesco, un hombre de 79 años que era buscado desde el jueves, cuando había sido visto por última vez al salir de su casa en Zárate. Su cuerpo apareció a la altura del kilómetro 121 de la Ruta 9, en jurisdicción de Baradero. La principal hipótesis apunta a un crimen con móvil económico.

Por el caso hay cuatro detenidos, entre ellos una ex oficial de la Policía de Campana, su pareja —agente del Centro de Operaciones de Zárate— y otras dos personas. Se sospecha que habrían engañado al adulto mayor para robarle dinero y que luego lo asesinaron. En los operativos se secuestraron dos autos y cámaras de seguridad ubicaron a los acusados cerca de la vivienda de la víctima.

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, lamentó el hecho y destacó el aporte de imágenes de videovigilancia que permitieron avanzar en la investigación. “Quienes resulten responsables merecen la peor de las penas”, afirmó, al tiempo que recordó a De Francesco como “un vecino querido por todos”.