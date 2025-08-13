Juicio por el femicidio de Naiara Durán: la fiscalía pidió prisión perpetua para Francisco Vlaeminck

Este miércoles por la tarde, en la segunda jornada del juicio por el femicidio de Naiara Durán, la fiscalía solicitó prisión perpetua para Francisco Vlaeminck, principal acusado del crimen. Además, pidió 20 años de cárcel para Daiana Franco, la otra imputada, y 6 años de prisión para Mario Franco, padre de Daiana, acusado de encubrimiento.

La audiencia, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, estuvo marcada por disturbios en el Palacio de Tribunales al inicio de las declaraciones. Familiares y allegados de la víctima reaccionaron con enojo y debieron ser retirados por la policía.

Los incidentes ocurrieron especialmente durante la intervención de Vlaeminck, lo que obligó a interrumpir momentáneamente el desarrollo de la audiencia. (Fuente: Diario El Norte)