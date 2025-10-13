“Cállate o te quemo»: violento asalto a una pareja en Baradero y detención de un sospechoso en San Pedro

El padre de una de las víctimas relató a «Tú Radio» el dramático asalto ocurrido en la madrugada del domingo en una vivienda de la calle Thomas Edison, donde tres delincuentes armados irrumpieron y amenazaron a los ocupantes. Según contó Cristian Díaz, los asaltantes exigieron dólares, golpearon al yerno con la culata de un arma y amenazaron de muerte a su hija mientras revisaban la casa. Se llevaron dinero, una cartera, zapatillas y la motocicleta familiar, que luego fue recuperada por la Policía.

La familia sufrió un profundo estado de shock: la víctima femenina resultó con secuelas emocionales por la agresión y la invasión de su hogar, que incluso incluyó daños en la puerta y el portón. Díaz pidió justicia: “Ojalá que estas lacras paguen por el mal momento que le hicieron pasar a mi hija y a mi yerno”. Tras tareas investigativas, la Policía de Baradero y la DDI lograron detener a una persona vinculada al hecho en San Pedro; la investigación continúa para identificar y detener a los demás implicados.

Fuente: Tu Radio Baradero.