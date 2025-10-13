Detienen en San Pedro a un sospechoso del violento robo ocurrido en Baradero

Un importante operativo policial permitió esclarecer un robo armado ocurrido durante la madrugada en la ciudad de Baradero, donde varias víctimas fueron sorprendidas mientras dormían por delincuentes que, bajo amenazas, les sustrajeron dinero, prendas de vestir, teléfonos celulares y una motocicleta.

Tras un rápido operativo cerrojo, personal policial localizó en San Pedro el rodado sustraído, iniciando actuaciones por Robo agravado por el uso de arma de fuego, con intervención de la UFI 8 de Baradero. Mediante el análisis de cámaras de seguridad, la DDI Baradero y la EPC Baradero lograron identificar el vehículo en el que se movilizaban los autores, detectado por el sistema de monitoreo municipal sampedrino.

En horas de la tarde, los efectivos interceptaron el automóvil en la intersección de Bozzano y Ruffa, procediendo a su secuestro. El vehículo tenía pedido de secuestro activo por un robo agravado en Mercedes (UFI 4), y su conductor poseía 7,3 gramos de cocaína.

El sujeto fue aprehendido por disposición de la UFI 8 de Baradero por robo agravado por el uso de arma de fuego, mientras que la UFI 7 de San Pedro ordenó su detención por infracción a la Ley 23.737 (tenencia de estupefacientes). El detenido será indagado en sede judicial en las próximas horas.

El hecho

El robo ocurrió el sábado a la mañana, cuando delincuentes sorprendieron a una familia en Thomas Edisson entre Bustamante y Godoy Cruz (Baradero), y les robaron una moto, una suma de dinero y un celular. Uno de los delincuentes fue detenido en la tarde de ayer y lograron recuperar la moto en la zona de San Pedro.