Bomberos lanzan una nueva edición del “chancho móvil”

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro anunció la realización de la segunda edición del “Chancho Móvil”, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para el funcionamiento y mejoras del cuartel. La actividad se llevará a cabo este sábado 11 desde las 15:30 horas, con un recorrido por distintos barrios y localidades de la ciudad.

Desde la institución informaron que durante la jornada se realizará la venta de números a un valor de 2.000 pesos, cuyo sorteo se efectuará esa misma noche a través de la Quiniela Nocturna de la Provincia. Además, los vecinos podrán identificar el paso de los bomberos por el sonido de la sirena y la presencia del personal recorriendo las calles.

El comunicado expresa:

«Este sábado 11, a partir de las 15:30 hs, nuestras unidades y personal iniciarán un recorrido por los distintos barrios de la ciudad y localidades para la venta de números del tradicional Chancho Móvil.

Valor del número: 2000 pesos.

Sorteo: Se realizará ese mismo sábado por la noche a través de la Quiniela Nocturna de la Provincia.

Identificación: Nuestro paso será anunciado con el sonido de la sirena y verán a nuestros bomberos caminando por la zona.

Estamos felices de tener este acercamiento para compartir un saludo, una foto o un intercambio con los vecinos de San Pedro. Lo recaudado en esta oportunidad es un medio vital para llevar adelante distintos proyectos y mejoras en nuestro cuartel, permitiéndonos brindar un mejor servicio a todos.

Agradecemos profundamente a quienes ya colaboraron y a quienes siguen apoyando a la institución. Ante cualquier duda o consulta, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales oficiales».