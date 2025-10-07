Aprehendieron a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I

En la tarde de ayer, personal policial de la dependencia local, junto a efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, llevó adelante un operativo en el interior del barrio Fonavi I, que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron dos bagullos con marihuana y un cigarrillo parcialmente consumido de la misma sustancia, con un pesaje total de 2,1 gramos.

Interviene la Fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y la posterior libertad del involucrado, en el marco de las actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes.