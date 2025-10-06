Bajo Tala: un hombre fue gravemente herido y permanece internado en terapia intensiva

Un hombre de 47 años resultó gravemente herido en la zona abdominal durante un violento episodio ocurrido en la localidad de Bajo Tala. Según los primeros testimonios recabados, un familiar del herido señaló que habría sido su pareja quien lo atacó, aunque las circunstancias del hecho aún se encuentran bajo investigación.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa, donde fue intervenido quirúrgicamente debido a una lesión con compromiso hepático. Permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado. Las autoridades policiales y judiciales locales trabajan para esclarecer lo sucedido.