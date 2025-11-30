Fuerte impacto entre un auto y una camioneta terminó con una Ecosport volcada y cuatro personas trasladadas al Hospital

En horas de la noche de este sábado, un fuerte choque entre un Chevrolet Corsa y una Ford Ecosport en la intersección de Almafuerte y Caseros derivó en un vuelco y en la asistencia médica de al menos cuatro personas. Según los primeros datos recabados en el lugar, el Corsa circulaba por Almafuerte cuando, por causas que se investigan, impactó de lleno contra la camioneta, desplazándola aproximadamente un cuarto de cuadra hasta dejarla volcada sobre uno de sus laterales.

Las víctimas del siniestro debieron ser retiradas de los vehículos por personal de Bomberos Voluntarios, que trabajó intensamente para asistir a los ocupantes, incluyendo a una mujer que había quedado atrapada en la Ecosport. Cuando los medios arribaron al lugar, ya tres personas habían sido trasladadas al hospital, mientras que la mujer fue derivada minutos más tarde. En total, se estima que cuatro personas resultaron asistidas.

La zona fue preservada a la espera de Policía Científica, que arribó para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho. El tránsito permaneció reducido mientras continuaban las tareas de los peritos y los servicios de emergencia.