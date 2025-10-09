Aprehensiones por tenencia de drogas en operativos preventivos de la Policía Comunal

En el marco de los operativos preventivos realizados por la Estación de Policía Comunal San Pedro, se registraron varias aprehensiones relacionadas con la tenencia de sustancias prohibidas en las últimas horas. En la intersección de Mateo Sbert y Bozzano, un hombre de 30 años fue identificado y, tras la requisa, se le secuestró un envoltorio de marihuana.

Posteriormente, en Alvarado y Hermano Indio, se aprehendieron a dos hombres de 23 y 35 años, en cuyo poder se encontraron envoltorios de clorhidrato de cocaína. En todos los casos intervino la UFI N°7 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso la notificación de los artículos 60 del Código Procesal Penal, el secuestro de las drogas y la liberación de los aprehendidos. Los procedimientos forman parte de los operativos dinámicos de prevención y control, orientados a combatir delitos vinculados al consumo y la comercialización de estupefacientes.